Израиль и ХАМАС согласовали эвакуацию раненых и больных из Газы в Египет

Минздрав Газы сообщил о продолжении эвакуации больных и раненых из сектора в Египет. Соответветствующая публикация появилась на странице министерства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Выезд согласован сегодня, в воскресенье, 26.11.2023, просим направляться к погранпереходу», — обратились к тяжело больным и раненым в ведомстве.

До этого в Италии анонсировали открытие полевого госпиталя в секторе Газа.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.