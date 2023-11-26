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Россиянку обвинили в истязании пятилетней дочери

В Воронеже мать заподозрили в истязании пятилетней дочери

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Depositphotos

В Воронеже расследуется уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в истязании своей малолетней дочери. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Мать с дочерью проживала в воронежской многоэтажке по улице Большая Стрелецкая, женщину обвинили в систематическом истязании ребенка. По данным следствия, около года мать издевалась над пятилетней девочкой, она избивала дочь, пугала и доводила до истерик.

Изъяли ли девочку из семьи — неизвестно. В отношении матери возбуждено уголовное дело о истязании. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее пьяная многодетная россиянка попыталась расправиться с четырехлетним сыном.

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