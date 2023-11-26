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На Урале двое мигрантов приставали к девочкам-подросткам

В Магнитогорске двое приезжих домогались до девочек-подростков

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Global Look Press

Жительница Магнитогорска рассказала, что к ее дочери-подростку и ее подруге приставили двое приезжих мужчин. Своими страхами относительно безопасности дочери женщина поделилась в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 25 ноября. По словам женщины, двое иностранцев домогались несовершеннолетних.

»... домогались до двух несовершеннолетних девчонок. Одна из них моя дочь. Пришла домой очень напуганной. Как вы надоели», — написала жительница города.

Женщина отметила, что мужчины ходили за подростками полчаса. Чтобы уйти от преследователей, тинейджеры прятали в подсобном помещении магазина, дожидаясь, пока мужчины уйдут.

По информации Telegram-канала «Агентство чрезвычайных новостей», полиция заинтересовалась инцидентом. Мать подростка передала правоохранителям фото преследователей, их ищут.

Ранее в Подмосковье водитель-мигрант приставал к девочке-подростку.

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