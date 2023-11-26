Пассажирка рейса в Москву рассказала, почему испугалась во время турбулентности

Пассажирка рейса из Петропавловска-Камчатского в Москву Юлия рассказала «Газете.Ru», что сильная турбулентность во время полета началась «быстро и мощно». Она отметила, что людей пугала не тряска, а ощущение резкого снижения самолета.

«Я довольно часто летала в своей жизни и в такую турбулентность попала впервые. Я летела в хвосте самолета, перевозила лежачую бабушку. Поэтому могу оценить именно то, что происходило там. Началось все быстро и сразу мощно. Первый провал — резкое снижение, второй провал — опять снижение. Тут дело было не в тряске, к ней многие уже привыкли. А именно в провале и ощущении снижения самолета как при посадке, но на много резче и сильнее. В разных частях самолета люди по-разному ощущали происходящее», — сказала она.

По словам девушки, в салоне было несколько непристегнутых пассажиров. Юлия уточнила, что стоящие люди «физически» не могли сесть в кресло и пристегнуться, поэтому им советовали лечь на пол.

«Я лично видела пару людей непристегнутых, в их числе была и я, так как я стояла у носилок бабушки в это время. Вопросов к бортпроводникам у меня нет, все действовали очень четко, без паники. Да, кричали, про то, чтобы лечь на пол, но это касалось именно тех, кто был не пристегнут, так как я попыталась потом сесть и пристегнутся, но это физически было невозможно. Поэтому да, я впоследствии опустилась на пол между сиденьями», — добавила она.

Видео тряски во время турбулентности на рейсе Петропавловск-Камчатский — Москва было опубликовано в Telegram-канале 112. Отмечается, что в самолете летел глава Минздрава Камчатки Александр Гашков, который оказал помощь пострадавшим пассажирам: одна женщина ударилась головой, а у второй началась паническая атака.

Еще одна пассажирка рейса заявляла «Газете.Ru», что у бортпроводников от страха тряслись руки, а ее ребенок до сих пор не может успокоиться после случившегося.

Ранее очевидец рассказал о мужчине, бегавшем раздетым около самолетов в Домодедово и устроившем потасовку с бортпроводником.