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В Москве мошенники ездили с пенсионеркой по банкам, заставляя ее снимать деньги

В Москве 93-летняя пенсионерка отдала мошенникам 10,7 млн. рублей накоплений

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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница района Гольяново отдала мошенникам более 10,7 млн рублей, аферисты возили пенсионерку по банкам и заставляли снимать деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

93-летняя пенсионерка лишилась более 10 миллионов рублей после беседы с мошенниками. Аферисты представились сотрудниками банка и убедили женщину снять все накопления.

Злоумышленники подослали к пенсионерке соучастницу, которая выдавала себя за сотрудницу полиции и ездила с пожилой женщиной по отделениям банков, где пострадавшая снимала со счетов свои накопления и передавала незнакомке.

При этом аферисты запретили пенсионерке рассказывать о происходящем родственникам, злоумышленников разыскивают. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка лишилась денег и квартиры после звонка мошенников.

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