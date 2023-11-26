В Москве мошенники ездили с пенсионеркой по банкам, заставляя ее снимать деньги

Жительница района Гольяново отдала мошенникам более 10,7 млн рублей, аферисты возили пенсионерку по банкам и заставляли снимать деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

93-летняя пенсионерка лишилась более 10 миллионов рублей после беседы с мошенниками. Аферисты представились сотрудниками банка и убедили женщину снять все накопления.

Злоумышленники подослали к пенсионерке соучастницу, которая выдавала себя за сотрудницу полиции и ездила с пожилой женщиной по отделениям банков, где пострадавшая снимала со счетов свои накопления и передавала незнакомке.

При этом аферисты запретили пенсионерке рассказывать о происходящем родственникам, злоумышленников разыскивают. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка лишилась денег и квартиры после звонка мошенников.