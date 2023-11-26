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Во Франции начались беспорядки в ходе протестов после гибели юноши

Во Франции вспыхнули беспорядки из-за смерти подростка, митингующих задержали

Смерть подростка в драке с ножом привела к беспорядкам во Франции в городе Роман-сюр-Изер. Об этом пишет France Bleu.

В митинге приняли участие от 50 до 100 активистов, требовавших наказать виновных в убийстве юноши. Им противостояли около 120 полицейских. Митингующие пытались вступить в столкновение с правоохранителями, кидали в них камни и коктейли Молотова, а также устанавливали баррикады и поджигали мусорные контейнеры. 17 участников митинга были арестованы.

16-летний Томас был убит группой подростков в ходе деревенской вечеринки в Креполе. На его похоронах присутствовали две тысячи человек.

До этого сообщалось об аресте 13 ультраправых в Париже за попытку нарисовать граффити со свастикой.

Ранее в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.

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