Массовая драка подростков в Краснодаре попала на видео

В центре Краснодара два десятка подростков устроили массовую драку, происходящее они снимали на видео. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

На улице Красной в центре Краснодара драка подростков попала на видео, на кадрах ролика, опубликованного в сети, около 30 человек избивали ногами лежащего на земле молодого человека.

По данным городской полиции, с заявлениями о получении травм пострадавший не обращался. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также личности участников драки. В комментариях под видео местные жители предполагают, что потасовка была постановочной.

Ранее после драки на московской стройке в отдел полиции доставили 139 человек.