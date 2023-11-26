На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановили. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на российской переправе.

Точные причины произошедшего в настоящее время не раскрываются. При этом людей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

«Просим <...> следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в заявлении.

В настоящее время движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Ограничения действовали в течение 11 минут.

24 ноября в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе также появилась информация о приостановке движения автомобильного транспорта. Однако уже через 18 минут запрет сняли, и движение машин было восстановлено.

На следующий день в Севастопольской бухте приостановили движение морского пассажирского транспорта. По данным Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, причиной для введения ограничений послужило ухудшение погодных условий.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) пригрозил разрушить Крымский мост.