Пассажирка рейса в Москву: у бортпроводников руки тряслись от страха из-за турбулентности

Пассажирка рейса из Петропавловска-Камчатского в Москву Оксана рассказала «Газете.Ru» о панике людей из-за турбулентности во время полета. Женщина отметила, что у бортпроводников от страха тряслись руки, а ее ребенок до сих пор не может успокоиться после случившегося.

«Да, мы с сыном были на этом рейсе. До сих пор это чувство страха. Паника была, люди кричали. Бортпроводники появились, когда перестало трясти, давали воду, — у них у самих руки тряслись от страха. Завтра нам лететь домой обратно, даже не знаю. Ребенок до сих пор не может прийти в себя, на таблетках успокоительных, в панике боится. Сколько летаю, но такой турбулентности никогда не было. Турбулентность была практически весь полет, но так сильно уже где-то на пятом часу полета», — сказала она.

По словам женщины, во время турбулентности между двумя женщинами произошла потасовка из-за того, что одна из них «сильно кричала».

«Я слышала, что спрашивали, есть ли медик на борту. Чтобы кто-то упал из пассажиров, не видела. У нас в салоне потасовка произошла. Когда начало сильно трясти, люди кричали, и одной женщине не понравилось, что ее соседка сильно кричала. Она ей сделала замечание и ударила. Потом подошли бортпроводники, успокоили их», — добавила она.

Видео тряски во время турбулентности на рейсе Петропавловск-Камчатский — Москва было опубликовано в Telegram-канале 112. Отмечается, что в самолете летел глава Минздрава Камчатки Александр Гашков, который оказал помощь пострадавшим пассажирам: одна женщина ударилась головой, а у второй началась паническая атака.

Ранее очевидец рассказал о мужчине, бегавшем раздетым около самолетов в Домодедово и устроившем потасовку с бортпроводником.