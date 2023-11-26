Россиянка устроила ссору с кондуктором из-за транспортной карты

Конфликт между пассажиркой, которая ехала с двумя детьми, и кондуктором новосибирского автобуса произошел из-за оплаты проезда, транспортная карта старшей дочери не сработала. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел в автобусе №3. По словам пассажирки, она ехала вместе с двумя детьми, транспортная карта старшей дочери не сработала. Женщина отказалась оплатить проезд дочери. Она сослалась на то, что в Новосибирске школьникам разрешили совершать до трех безбилетных поездок на муниципальном общественном транспорте. Кондуктор выгнала их из автобуса.

У представителей компании-перевозчика своя версия произошедшего.

«Ей предложили все же рассчитаться, но другой картой, так как родитель. Она говорит, что есть решение мэрии, по которому если у ребенка нет денег на карте, то его должны провозить бесплатно. Она ответила: «Нет, рассчитываться я не буду, я лучше выйду», — сообщил диспетчер транспортной компании.

Ранее водитель выгнал третьеклассника из автобуса из-за сбоя платежного терминала.