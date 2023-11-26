Украинское издание сообщило о сильном взрыве в Херсоне

В Херсоне произошел сильный взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В настоящее время город Херсон контролируется украинскими властями.

В ночь на 26 ноября взрывы прозвучали в Киеве. Кроме того, звуки взрывов раздались в городе Черкассы.

Утром 25 ноября в Киеве и ряде других украинских городов произошла серия взрывов, из-за которых на время оказались без энергоснабжения несколько районов украинской столицы.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.