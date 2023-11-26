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В ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадали три человека

Посол Мирошник: за последние сутки в ДНР при обстрелах ВСУ пострадали три жителя

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РИА «Новости»

Три человека получили ранения в результате обстрелов Донецкой народной республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

Он уточнил, что за прошедшие сутки в регионе из-за атак украинских военных пострадали двое взрослых и один ребенок. По словам дипломата, в том числе травмы получил мальчик 2012 года рождения.

Как сказал Мирошник, в момент обстрелов пострадавшие люди находились в Петровском и Кировском районах Донецка. Кроме того, один человек получил ранения в результате удара по городу Ясиноватая.

«Две трети обстрелов ВСУ фиксировались на Горловском направлении. ВСУ для ударов по гражданской инфраструктуре использовали ствольную артиллерию 155 мм, часто с кассетной боевой частью», — уточнил посол.

Он добавил, что во время обстрелов украинские бойцы также использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО).

25 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил об обстреле города Ясиноватая со стороны украинских военных. Руководитель региональной администрации подчеркнул, что в результате атаки пострадал мальчик 2012 года рождения — его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в донецком поселке Старомихайловка при обстреле со стороны ВСУ пострадала 10-летняя девочка.

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