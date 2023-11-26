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В Петербурге 26 ноября стало самым холодным днем осени 2023 года

Синоптик Леус: 26 ноября стало самым холодным днем осени 2023 года в Петербурге

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Пресс-служба Смольного

Синоптик Михаил Леус рассказал, что 26 ноября стало самым холодным днем осени 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«В Санкт-Петербурге воскресенье началось с самой низкой температуры холодного сезона. На городской метеостанции столбики термометров опустились до отметки -14,2°. До этого самым холодным днем было 22 ноября, тогда минимум составил -7,8°», — рассказал синоптик.

При этом сообщается о морозах -23,8° в городе Лодейное Поле в Ленинградской области.

До этого москвичам рассказали о погоде на воскресенье.

Согласно прогнозам синоптиков, в столичном регионе будет стоять облачная погода, с неба будет падать небольшой, местами умеренный снег. На дорогах возможно образование гололедицы.

По информации метеоцентра, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -3...-5°С. Прогнозируется северный, северо-восточный ветер скоростью 6-11 м/с.

В ночь на воскресенье столбики термометров поднимутся до -2...-2°С. Ожидается восточный ветер скоростью 7-12 м/с, местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Ранее в Москве был побит рекорд атмосферного давления 1973 года.

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