Израиль получил от ХАМАС третий список заложников для освобождения

Израиль получил от ХАМАС третий список подлежащих освобождению 26 ноября заложников. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным израильского издания, список был передан властям Израиля Катаром, посредником на переговорах Израиля и ХАМАС. Семьи заложников предупредили об их планируемом освобождении.

Перемирие между Израилем и ХАМАС закончится 27 ноября.

До этого в ЦАХАЛ заявили, что освобожденные заложники прибыли в Израиль.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении части заложников.

Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.