Пенсионерка лишилась денег и квартиры после звонка мошенников

В Красносельском районе Петербурга доверчивая пенсионерка отдала мошенникам все деньги от продажи квартиры. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в полицию обратилась пожилая жительница Петербурга, женщина рассказала, что с ней по телефону связался неизвестный. Аферист представился работником банка и убедил женщину перевести накопления на якобы безопасный счет.

Для этого ей нужно было передать наличные курьеру. Пенсионерка, которая недавно продала квартиру и хранила дома вырученные деньги, поверила звонившему и во дворе дома по проспекту Маршала Жукова отдала курьеру семь миллионов рублей. Возбуждено уголовно дело.

Ранее мошенники заставили ребенка отдать 375 тысяч рублей на «лечение» бабушки.