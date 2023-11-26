Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Момент падения беспилотника на жилой дом в Туле попал на видео

Взрыв и падение украинского БПЛА на многоэтажный дом в Туле попал на видео

Момент взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА), осколки которого упали на многоэтажный жилой дом в городе Туле, попал на видео. Соответствующие кадры, сделанные при помощи камеры видеонаблюдения, опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи слышно, как в населенном пункте раздается громкий звук взрыва. Уже в следующее мгновение на одно из зданий начинают падать осколки сбитого дрона, при этом у стоявших рядом с домом автомобилей срабатывает сигнализация.

В материале указано, что в настоящее время на месте падения беспилотника работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Им предстоит устранить последствия инцидента.

Утром 26 ноября в четырех российских областях — Московской, Брянской, Калужской и Тульской — сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказали в Министерстве обороны РФ, на указанных территориях были сбиты 11 украинских беспилотников.

Позже в военном ведомстве заявили о еще девяти дронах, ликвидированных в небе над упомянутыми регионами. По информации министерства, речь шла о БПЛА самолетного типа.

В тот же день губернатор города Тулы Алексей Дюмин сообщил, что один из сбитых летательных аппаратов упал на многоквартирный жилой дом. По словам главы населенного пункта, в результате инцидента пострадал один человек и три квартиры получили повреждения.

Ранее в США восхитились эффективностью российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий