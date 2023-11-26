Момент падения беспилотника на жилой дом в Туле попал на видео

Момент взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА), осколки которого упали на многоэтажный жилой дом в городе Туле, попал на видео. Соответствующие кадры, сделанные при помощи камеры видеонаблюдения, опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи слышно, как в населенном пункте раздается громкий звук взрыва. Уже в следующее мгновение на одно из зданий начинают падать осколки сбитого дрона, при этом у стоявших рядом с домом автомобилей срабатывает сигнализация.

В материале указано, что в настоящее время на месте падения беспилотника работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Им предстоит устранить последствия инцидента.

Утром 26 ноября в четырех российских областях — Московской, Брянской, Калужской и Тульской — сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказали в Министерстве обороны РФ, на указанных территориях были сбиты 11 украинских беспилотников.

Позже в военном ведомстве заявили о еще девяти дронах, ликвидированных в небе над упомянутыми регионами. По информации министерства, речь шла о БПЛА самолетного типа.

В тот же день губернатор города Тулы Алексей Дюмин сообщил, что один из сбитых летательных аппаратов упал на многоквартирный жилой дом. По словам главы населенного пункта, в результате инцидента пострадал один человек и три квартиры получили повреждения.

Ранее в США восхитились эффективностью российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).