Москвичам рассказали о погоде на воскресенье

В Москве и Подмосковье в воскресенье, 26 ноября, ожидается до -5°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Согласно прогнозам синоптиков, в столичном регионе будет стоять облачная погода, с неба будет падать небольшой, местами умеренный снег. На дорогах возможно образование гололедицы.

По информации метеоцентра, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -3...-5°С. Прогнозируется северный, северо-восточный ветер скоростью 6-11 м/с.

В ночь на воскресенье столбики термометров поднимутся до -2...-2°С. Ожидается восточный ветер скоростью 7-12 м/с, местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Атмосферное давление днем составит 740 мм рт. ст., а ночью — 736 мм рт. ст.

Перед этим синоптик, военный метеоролог Александр Ильин рассказал, что в выходные в Москву придет теплый фронт, который будет сопровождаться мощными снеговыми облаками. В начале следующей недели в столице ожидается кратковременная оттепель.

Ранее метеоролог раскрыл высоту сугробов в Москве.