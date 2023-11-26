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ООН сообщила о рекордном объеме гуманитарной помощи, доставленной в Газу

ООН: в сектор Газа въехало рекордное количество грузовиков с гуманитарной помощью

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Reuters

В субботу, 25 ноября, в сектор Газа въехало рекордное количество грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Управление по координации гуманитарных вопросов подтверждает, что сегодня в северную часть Газы был доставлен 61 грузовик с гуманитарной помощью, что является самым большим числом с 7 октября», — заявили в управлении.

Грузовики везли продукты питания, воду и предметы первой необходимости, а также 129 тысяч литров топлива. Кроме того, одиннадцать машин скорой помощи были доставлены к больничному комплексу «Аш-Шифа». При этом еще 200 грузовиков были отправлены из израильской деревни Ницана.

До этого Россия отправила еще одну партию гуманитарной помощи сектору Газа.

Уточняется, что в состав партии входят продукты и детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки, сбор помощи был инициирован правительством Татарстана.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

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