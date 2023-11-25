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Во время израильского рейда в Дженине есть погибшие

WAFA: во время израильского рейда в Дженине один человек погиб и трое ранены

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Mohammed Salem/Reuters

Один человек погиб во время рейда израильских силовиков в городе Дженин в Палестинской автономии. Об этом сообщает агентство WAFA.

»<…> во время штурма израильскими оккупационными силами города Дженин погиб молодой человек», — уточнили в сообщении.

По данным агентства, еще трое «получили пулевые ранения». Источники издания рассказали, что многочисленные подразделения израильской армии вошли в город с нескольких направлений. Они окружили правительственную больницу и Ибн Сины, а также штаб-квартиру Общества Красного Полумесяца. Крыши многоэтажных домов заняли снайперы, над городом наблюдаются интенсивные полеты дронов.

До этого официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари анонсировал освобождение радикальным движением ХАМАС 25 ноября 20 заложников, которых удерживают в секторе Газа. Он добавил, что свободу также получат 39 палестинских гражданских лиц.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

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