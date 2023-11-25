В Берлине прошло многотысячное шествие за переговоры по Газе и Украине

В Берлине прошла акция протеста против поставок оружия Киеву и за дипломатическое решение украинского и палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости с места событий.

По данным агентства, организатором мероприятия стала политик Сара Вагенкнехт, которая недавно покинула ряды партии «Левые». В ходе вступительной речи на подиуме у Бранденбургских ворот она обвинила правительство Германии в применении двойных стандартов в оценке украинского конфликта и «беспощадных бомбардировок» в секторе Газа.

«Эта война должна закончиться. И это очень важно — во всех направлениях», — сказала она.

Также Вагенкнехт раскритиковала расходы властей на бундесвер и производство оружия и игнорирование проблем в стране.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц на региональном съезде Социал-демократической партии Германии заявил, что страна продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на проблемы с бюджетом.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.