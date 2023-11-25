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Подростка доставили в больницу после обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Пушилин сообщил о ранении подростка при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Подросток пострадал при обстреле со стороны Украины города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

»<…> в Ясиноватой ранен мальчик 2012 года рождения», — написал он.

По словам Пушилина, ребенка госпитализировали, врачи оценивают его состояние, как средней степени тяжести. Он также отметил, что в Кировском и Петровском районах Донецка два мирных жителя, в том числе работник коммунального предприятия, пострадали в результате атаки беспилотника.

Глава ДНР рассказал, что при обстрелах населенных пунктов региона повреждения получили семь домовладений, а также объект энергетики в Ясиноватой, ДК и храм в Горловке. ВСУ выпустили 82 боеприпаса.

Накануне Пушилин заявил, что в ДНР мужчина подорвался на противопехотной мине. Он обратил внимание, что уже более 140 жителей республики получили травмы после подрыва на подобных боеприпасах.

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