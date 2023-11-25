В Израиль прибыл частный катарский самолет

Частный катарский самолет приземлился в израильском аэропорту Бен-Гуриона, пишет газета The Times of Israel.

По данным издания, рейс прибыл в Тель-Авив из кипрской Ларнаки, остальных сведений о нем пока не приводится.

В публикации также подчеркивается, что Египет и Катар сыграли важную роль в переговорах между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников.

24 ноября представитель министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари объявил об освобождении Израилем 39 палестинских заключенных.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.