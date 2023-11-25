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В Москве автомобиль наехал на группу пешеходов у светофора

Дептранс Москвы: автомобиль наехал на группу пешеходов на Открытом шоссе

Водитель автомобиля совершил наезд на Открытом шоссе в Москве на пешеходов, ожидавших разрешающего сигнала светофора, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На Открытом шоссе (в районе дома 12с3) водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, ожидавших разрешающего сигнала светофора», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на месте работают городские оперативные службы. В районе ДТП движение не затруднено.

Ранее 25 ноября на Третьем Транспортном кольце (ТТК) в Лефортовском тоннеле в Москве произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате аварии были перекрыты все полосы для движения транспорта, кроме одной.

До этого в Нижегородской области опрокинулся рейсовый автобус.

Ранее в Кузбассе 22 ребенка едва не замерзли в сломавшемся на трассе автобусе.

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