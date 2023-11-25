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Военное крыло ХАМАС начало передачу второй группы заложников МККК

Военное крыло ХАМАС начало передачу второй группы заложников Красному Кресту

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Ronen Zvulun/Reuters

Военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС начало передачу второй группы израильских заложников из сектора Газа сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщает палестинский телеканал «Аль-Акса».

«Бригады «Аль-Кассама» начинают передачу второй группы заложников-сионистов Красному Кресту в Хан-Юнисе», — говорится в сообщении.

Накануне военное крыло ХАМАС передало первую группу израильских заложников сотрудникам Красного Креста.

До этого поступила информация о числе израильских заложников, которых освободят 25 ноября. По данным CNN, с заявлением Службы тюрем Израиля согласуется, что 42 палестинских заключенных будут освобождены, поскольку договор о перемирии между Израилем и ХАМАС подразумевает обмен трех палестинских заключенных на каждого освобожденного израильского заложника.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Рафаэль Рафовиц заявил, что Израиль допускает возможность продления перемирия с палестинским движением ХАМАС, если будет освобождено больше заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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