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Сотрудницу полиции подозревают в организации ограбления дома своего экс-возлюбленного

Под Иркутском сотрудница МВД ограбила вместе сообщниками дом бывшего сожителя

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Shutterstock

В Иркутской области сотрудницу полиции заподозрили в ограблении дома своего бывшего сожителя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ограбление в доме мужчины в селе Мамоны произошло еще 6 июня прошлого года. Хозяин уточнил, что нападавших было четверо, при этом внутрь зашли только трое, а один злоумышленник остался в машине.

Пострадавший дважды обращался в полицию, но ему неизменно отказывали в возбуждении уголовного дела. Его завели только через полтора года с момента происшествия, после чего следствие допустило соучастие в преступлении женщины-полицейского. Ее задержали.

В конце концов выяснилось, что бывшая девушка потерпевшего решилась на грабеж, чтобы «забрать свое», и вынесла из дома экс-партнера вещи на 200 тыс. рублей.

Подозреваемые уже выдержали очную ставку, обвинение им пока не предъявили.

Ранее бывшего полицейского оштрафовали за угон автомобиля, который он должен был найти.

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