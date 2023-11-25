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Стали известны подробности жесткой посадки легкомоторного самолета на лед Волги

РЕН ТВ: самолет на лед Волги посадил 71-летний пилот, вылетевший без разрешения

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед реки Волги под управлением 71-летнего пилота. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Воздушное судно опустилось на лед в 50 метрах от береговой линии в районе деревни Тихоново в Кимрском районе Тверской области. При этом его передняя часть провалилась под лед.

Пожилой летчик-испытатель смог самостоятельно выбраться из кабины и покинуть опасную зону. Как отмечается, на самолете не было бортовых номеров и этот полет не был согласован.

В июле 2022 года мужчина уже совершал жесткую посадку под Тверью. В тот раз он также не получал разрешения на вылет.

Ранее бывший пилот из США четыре года издевался над знакомой, пролетая на самолете над крышей ее дома.

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