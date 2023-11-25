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России и Турции предрекли в этом году рекордные уровни турпотока

Вице-премьер Новак: РФ и Турция могут выйти на рекордные уровни турпотока

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Emrah Gurel/AP

Россия и Турция в этом году могут выйти на рекордные уровни туристического потока между двумя странами. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает ТАСС.

«Традиционно Турция является лидирующим направлением туризма среди россиян», — отметил он.

Новак обратил внимание, что власти двух стран ожидают в этом году выхода на рекордные показатели допандемийного уровня, то есть более 5 млн туристов из России.

Вице-премьер РФ добавил, что для дальнейшего наращивания взаимного турпотока стороны работают над повышением транспортной доступности, возможностью безналичной оплаты. Он напомнил, что в 2022 году организовали круиз из Сочи в Турцию, который пользуется популярностью.

« <…> Видим перспективы расширения туристического сообщения с Турцией на Черном море», — резюмировал Новак.

В начале ноября в Турции сообщили о росте средней стоимости аренды квартир.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.

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