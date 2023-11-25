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Спортсмен-морж спас тонущую в ледяной воде собаку во время пробежки с друзьями

В Нижнем Новгороде мужчина помог собаке, провалившейся под лед озера

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Телеграм-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

В Нижнем Новгороде молодой человек спас собаку из озера во время пробежки. Друзья мужчины, ставшие очевидцами его поступка, рассказали о произошедшем Telegram-каналу «Нижний Новгород без цензуры».

Компания спортсменов, занимающихся зимним плаванием, отправилась на утреннюю пробежку в Автозаводском районе. В конце улицы Пермякова к ним подбежала взволнованная женщина и стала молить о помощи.

Оказалось, что ее собака гуляла без поводка и выбежала на застывшее Пермяковское озеро. В погоне за утками питомец сам ушел под лед. В дело вмешался один из бегунов. На видео с места событий слышно, как он уточнил у хозяйки кличку ее собаки и стал успокаивать Чарли, пока пробирался к нему, ломая льдину.

«Марат Гумаров, который вместе с нами регулярно моржует, не думая рванул в ледяную воду. Собачка была спасена!» — назвали имя героя его товарищи.

Ранее школьник по фамилии Герой остановил автобус, в котором стало плохо водителю.

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