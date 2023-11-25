В Хабаровске произошел крупный пожар на станции по переработке мусора

Станция по переработке мусора загорелась в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Хабаровске огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1000 квадратных метров», — сказано в сообщении.

На месте работают 30 пожарных и 10 единиц техники. Для перевалки мусора применяется бульдозер. По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что на московской электроподстанции «Чагино» в Люблино произошел пожар. Инцидент произошел на Чагинской улице, возле дома №2, строение 2. Позднее стало известно, что пожар на электроподстанции «Чагино» в Люблино в Москве был ликвидирован. Площадь пожара перед ликвидацией достигла 200 кв. м. Подчеркивается, что возгорание не привело к прекращению энергоснабжения столицы.

Ранее в Ленобласти сгорел расселенный дом, который поджег безработный юноша.