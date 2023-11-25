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В ряде районов Киева восстановлено электроснабжение

ДТЭК: в Киеве полностью восстановлено электроснабжение

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Gleb Garanich/Reuters

Украинская компания ДТЭК сообщала о восстановлении электроснабжения в Киеве. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале компании.

В компании заявляли, что после ночных взрывов в городе около 150 домов были полностью обесточены, в еще 16 тыс. зданий произошло кратковременное отключение света.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве третий раз за сутки прогремели взрывы. Сообщается о падении обломков на три жилых дома в Киеве в Соломенском и Днепровском, а также в Голосеевском районе украинской столицы.

О взрывах около 7:09 мск сообщило украинское издание «Зеркало недели». Позднее стало известно о возгорании на площади 100 кв. м в Киеве. По данным «Укрэнерго», были повреждены украинские магистральные ЛЭП.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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Операция на Украине
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