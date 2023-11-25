Восьмиклассница несколько месяцев воровала деньги с карты матери

Московская школьница придумала хитрую схему кражи денег с банковской карты матери и несколько месяцев тратила средства на свое усмотрение. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Девочка оплачивала с карты родительницы покупки на маркетплейсах, доставку еды, билеты на концерты любимых исполнителей для себя и подруг. Разоблачить восьмиклассницу было сложно — ее мать работает риелтором и в день по карте проходит множество различных операций, а девочка разбивала покупки на несколько частей.

Обман вскрылся, когда с карты за одну транзакцию исчезло 40 тысяч рублей. Как выяснилось, девочка заранее формировала корзины в приложениях и подтверждала списание в то время, когда ее мать была на сеансе у остеопата, а затем просто удаляла сообщения о списании с телефона родительницы.

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