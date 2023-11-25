В Тюмени девочку-подростка отказались пускать на рейс «Победы» до Москвы

В Тюмени ребенок не смог попасть на рейс авиакомпании «Победа» до Москвы. О этом 72.RU рассказала мать несовершеннолетней пассажирки.

Инцидент произошел 23 ноября в тюменском аэропорту «Рощино». Сотрудники авиакомпании «Победа» отказали девочке-подростку в регистрации и перевозке по маршруту Тюмень — Москва. Свой отказ они объяснили отсутствием свободных мест на борту, хотя пассажирка имела при себе билет на этот рейс.

«Мы приехали минут за 20 до окончания регистрации на рейс. На стойке были одни. Девочка должна была лететь одна. Представители компании сказали, что надо подождать, может, после рассадки пассажиров появится место. Не нашлось. В итоге нам пообещали вернуть деньги за билеты. Прийти они должны в течение 12 дней. Но хорошо, что сразу оформили билет, но он оказался только на следующий день, также на утренний рейс» — пояснила родительница.

Ее дочь собиралась погостить у своей подруги-москвички и решилась на первый самостоятельный полет в жизни, но смогла улететь в столицу только на следующий день. 24 ноября ее рейс был задержан на два часа, представители «Победы» сами зарегистрировали на него пассажирку.

В Тюменской транспортной прокуратуре уже начали проверку. Авиакомпания произошедшее пока не комментировала.

Ранее пассажира не пустили на самолет из-за его имени.