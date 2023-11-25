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Россиянин избил 13-летнюю дочь из-за компьютерных игр

112: в Москве отец избил дочь из-за компьютерных игр

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Школа №1637, г. Москва

В Москве школьница заявила в полицию на отца, пожаловавшись на избиение. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

13-летняя школьница обратилась в полицию сообщив, что ее избил отец, девочка рассказала, что причиной конфликта с родителем стало ее увлечение компьютерными играми.

Медики диагностировали у ребенка повреждение локтевого сустава, отца вызвали в отдел полиции. Он объяснил, что был недоволен поведением дочери — девочка не занимается учебой и слишком много времени проводит за компьютерными играми.

Позднее с заявлением в правоохранительные органы обратилась мать школьницы, женщина требует возбудить уголовное дело в отношении бывшего супруга.

Ранее в Петербурге двое мужчин напали на подростков и избили их во дворе школы.

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