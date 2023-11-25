Израиль пропустил в Газу по четыре цистерны с топливом и бытовым газом

Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях COGAT сообщил, что Израиль пропустил в сектор Газа по четыре цистерны с топливом и бытовым газом на второй день действия перемирия с ХАМАС. Соответствующая публикация появилась на странице офиса в социальной сети X.

Топливо провезли через через КПП «Рафах».

«Топливо и бытовой газ предназначены для функционирования базовой гуманитарной инфраструктуры в секторе Газа», — подчеркнули в COGAT.

До этого Россия отправила еще одну партию гумпомощи сектору Газа.

После нападения ХАМАС на Израиль Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только 21 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.