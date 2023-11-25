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Россия отправила еще одну партию гумпомощи сектору Газа

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Египет еще 15 тонн гумпомощи для Газы

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Ил-76 МЧС доставил 15 т гумпомощи для Газы в Египет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в состав партии входят продукты и детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки, сбор помощи был инициирован правительством Татарстана. По прибытии в Египет партия будет передана Красному Полумесяцу для отправки в сектор Газа.

До этого сообщалось, что в день перемирия в Газу прибыли два грузовика с гумпомощью.

7 октября Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только 21 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.
24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

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