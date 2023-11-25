На Украине повреждены магистральные ЛЭП

Магистральные воздушные линии электропередачи и линии распределения в Киеве и Киевской области оказались повреждены Об этом сообщил украинский энергооператор «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Наши ремонтные бригады вместе с коллегами уже приступили к аварийно-восстановительным работам. В период выполнения восстановительных работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области», — заявили в компании.

На этом фоне украинцев попросили не перегружать сети энергоснабжения и экономить электроэнергию.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве третий раз за сутки прогремели взрывы. Сообщается о падении обломков на три жилых дома в Киеве в Соломенском и Днепровском, а также в Голосеевском районе украинской столицы.

О взрывах около 7:09 мск сообщило украинское издание «Зеркало недели». Позднее стало известно о возгорании на площади 100 кв. м в Киеве.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.