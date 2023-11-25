Трех леопардов встретили автомобилисты на дороге в Приморье

Три дальневосточных леопарда появились на дороге возле села Монакино под Уссурийском, хищников сняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты. Об этом сообщается в Telegram-канале «Земля леопарда».

Сразу три краснокнижных дальневосточных леопарда вышли на дорогу у границ охранной зоны нацпарка «Земля леопарда». Вероятно, что это мать и два подросших детеныша.

На видео попал один из леопардов, который замешкался, переходя дорогу, два других скрылись от глаз человека. Внимательно рассмотрев транспорт, большая кошка поспешила удалиться обратно в лес.

Как отметили в дирекции заповедников «Земля леопарда», появление леопардов в этой местности вполне естественно. Лес, который окружает эту дорогу, — их ареал обитания. Специалисты напомнили, что при встрече с хищниками не стоит пытаться подозвать животных и привлекать их внимание.

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