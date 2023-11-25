Пожилая петербурженка оказалась в реанимации после конфликта со своей дочерью

В Санкт-Петербурге агрессивная дочь довела пожилую мать до реанимации. Об этом сообщает телеканал «78».

24 ноября медики забрали из квартиры на Ораниенбаумском проспекте 73-летнюю женщину в тяжелом состоянии. Скорая помощь пенсионерке понадобилась после конфликта с дочерью.

У жительницы Петродворцового района диагностировали гематомы на ягодицах и хроническую сердечную недостаточность. Врачи решили отправить пострадавшую в реанимацию.

Обстоятельства семейного конфликта теперь устанавливают правоохранители.

Ранее иностранец изрезал ножом супругу на глазах у дочери в Ленобласти.