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Пожилая петербурженка оказалась в реанимации после конфликта со своей дочерью

В Петербурге госпитализировали избитую дочерью 73-летнюю женщину

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Санкт-Петербурге агрессивная дочь довела пожилую мать до реанимации. Об этом сообщает телеканал «78».

24 ноября медики забрали из квартиры на Ораниенбаумском проспекте 73-летнюю женщину в тяжелом состоянии. Скорая помощь пенсионерке понадобилась после конфликта с дочерью.

У жительницы Петродворцового района диагностировали гематомы на ягодицах и хроническую сердечную недостаточность. Врачи решили отправить пострадавшую в реанимацию.

Обстоятельства семейного конфликта теперь устанавливают правоохранители.

Ранее иностранец изрезал ножом супругу на глазах у дочери в Ленобласти.

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