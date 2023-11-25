Ученые сравнили ценности москвичей и мигрантов

Мигранты из Центральной Азии и жители Московской агломерации обладают различными конечными ценностями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные отделом исследования социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН, передает РБК.

Согласно исследованию, у мигрантов на первом месте стоят крепкая семья и хорошие дети — 57% респондентов оценили эти факторы как важные. При этом лишь 25% жителей Москвы и Подмосковья включили подобную цель в число важнейших.

Говоря о семейных отношениях, обе группы опрошенных поставили на первые места взаимную любовь и уважение, однако по-разному оценили приоритетность сохранения верности партнеру. У мигрантов этот фактор находится на третьем месте в иерархии семейных ценностей, а у москвичей — делит четвертое-пятое места с взаимным удовлетворением от сексуальной жизни.

Как показал опрос, для жителей Москвы в приоритете стоит карьерная реализация — 42% респондентов из столичной агломерации выбрали вариант ответа «иметь интересную работу, позволяющую проявить свои способности и таланты». Из числа мигрантов такой ответ выбрали 30,7% опрошенных.

До этого опрос всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что более половины россиян (68%) считают крепкую семью наиболее важной жизненной ценностью.

22 ноября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года семьи. Такое решение призвано популяризировать государственную политику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Ранее Путин оценил вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в экономику РФ.