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Врач из Газы рассказал о россиянах, ожидающих перехода в Египет

Пересечения КПП «Рафах» между Газой и Египтом ожидают еще 500 россиян

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Эвакуации на контрольно-пропускной пункт КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом ожидают еще около 500 граждан России. Об этом рассказал журналистам врач-уролог из анклава Ияд Салха, прибывший в ночь на 25 ноября в Москву эвакуационным рейсом МЧС РФ из Каира, передает РИА Новости.

По словам мужчины, путь от дома до КПП занял у него около трех суток.

12 ноября МЧС РФ сообщило о начале эвакуации граждан Российской Федерации из сектора Газа в Египет через пропускной пункт «Рафах». В тот же день колонна с первыми 70 эвакуированными россиянами выдвинулась в Каир.

В ночь на 25 ноября самолет МЧС РФ приземлился в московском аэропорту Домодедово. На борту воздушного судна было 105 россиян и членов их семей, в том числе 55 детей, эвакуированных из Газы.

Позднее стало известно, что среди эвакуированных людей есть девочка с ранениями минно-взрывного характера.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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