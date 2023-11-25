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Самолет, летевший в Сочи, совершил экстренную посадку в Челябинске

В Челябинске экстренно сел летевший из Новосибирска в Сочи самолет

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Shutterstock

В челябинском аэропорту Курчатов вынужденно сел самолет авиакомпании «Nord Wind», следовавший по маршруту Новосибирск — Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Решение о посадке в Челябинске принял командир воздушного судна, во время полета стало плохо одной из пассажирок. После приземления женщину госпитализировали.

По данным портала 74.ru, борт задержится на Южном Урале до вечера, поскольку у экипажа самолета вышло летное время.

«По инструкции они сейчас уехали отдохнуть, потом экипаж вернется, и этим же бортом, этим же рейсом пассажиры полетят дальше», — сообщили в аэропорту Челябинска.

Пассажиры размещены в челябинских гостиницах.

Ранее самолет из Египта экстренно сел в Сочи из-за больного пассажира.

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