В Киеве третий раз за сутки слышны взрывы

В Киеве около 8:19 мск третий раз за сутки прогремели взрывы — в этот раз в районе Трещина. Об этом пишет украинское русскоязычное издание «Страна.ua».

Сообщается о падении обломков на три жилых дома в Киеве в Соломенском и Днепровском, а также в Голосеевском районе украинской столицы.

До этого о взрывах около 7:09 мск сообщило украинское издание «Зеркало недели». Позднее стало известно о возгорании на площади 100 кв. м в Киеве.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.