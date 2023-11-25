Мужчина подбросил кобру в спальню жены и дочери ради получения страховки

Житель Индии ради получения страховки подбросил ядовитую змею в спальню жены и дочери, помочь пострадавшим от укусов кобры медики не смогли. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в штате Одиша, женщину и ее двухлетнюю дочь нашли в спальне, у пострадавших были обнаружены укусы змеи, кобра находилась в комнате. Девочку и женщину экстренно госпитализировали, но спасти их медики не смогли.

Родственники заподозрили, что с женой и дочерью расправился глава семьи, в надежде получить от государства страховку в 400 рупий. В ходе расследования было установлено, что криков матери и ребенка никто не слышал, а кобра после нападения повела себя не характерно и осталась в комнате. В крови пострадавших были обнаружены следы седативного вещества.

Главу семьи задержали, он признался, что купил змею на рынке, и выпустил ее в комнату, где спали жена и дочь.

Ранее девушка-курьер пострадала от укуса гремучей змеи, оставляя посылку у двери дома.