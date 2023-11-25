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В Киеве произошел пожар

В Киеве произошел пожар в нежилом помещении на площади 100 квадратных метров

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Gleb Garanich/Reuters

Пожар на площади 100 квадратных метров произошел в Соломенском районе Киева. Об этом сообщает столичная городская военная администрация в Telegram-канале.

Отмечается, что возгорание произошло в нежилом помещении.

Украинские СМИ в ночь на 25 ноября неоднократно сообщали о взрывах и работе систем противовоздушной обороны в Киеве, а также о перебоях со светом.

Воздушная тревога продолжает действовать в Киеве и Киевской области.

19 ноября сообщалось о взрывах в Киеве. В 23:46 мск того дня в городе была объявлена воздушная тревога. В 00:30 мск ее отменили. Но уже через пять минут сирены прозвучали вновь.

14 ноября пожар произошел на Радиорынке в Киеве.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее депутаты Рады пожаловались на нехватку снарядов для ВСУ.

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