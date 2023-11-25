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В Киеве слышны взрывы

«Зеркало недели»: в Киеве прозвучали взрывы

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Gleb Garanich/Reuters

В Киеве прозвучали взрывы. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

Соответствующая публикация появилась в 07:09 по мск. На этом фоне жителей города призвали не покидать укрытия.

До этого на Украине сообщили о серии взрывов в городе Кропивницком.

25 ноября украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе Запорожье, подконтрольном украинским властям.

23 ноября власти Украины заявили о повреждении заводов в Херсоне. Как указано в заявлении, инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате ночных ударов по населенному пункту.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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