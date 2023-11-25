Москвичам рассказали о погоде на субботу

В Москве и Подмосковье в субботу, 25 ноября, ожидается до -3°С. В столичном регионе будет облачно. Пройдет небольшой снег, местами умеренный. На дорогах местами ожидается гололедица, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -3...-1°С. Прогнозируется западный ветер скоростью 5-10 м/с.

В ночь на воскресенье столбики термометров будут показывать -7...-5°С. Ожидается южный ветер скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 730 мм рт. ст., а ночью — 738 мм рт. ст.

Накануне в МЧС предупредили, что с вечера 26 ноября в Москве и области ожидается ухудшение погоды — снег, гололед и сильный ветер.

24 ноября синоптик, метеоролог, военный метеоролог Александр Ильин рассказал, что в начале следующей недели в столице ожидается кратковременная оттепель.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.