Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде на субботу

В Гидрометцентре сообщили, что в Москве 25 ноября ожидается снег и до -3°С

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Москве и Подмосковье в субботу, 25 ноября, ожидается до -3°С. В столичном регионе будет облачно. Пройдет небольшой снег, местами умеренный. На дорогах местами ожидается гололедица, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -3...-1°С. Прогнозируется западный ветер скоростью 5-10 м/с.

В ночь на воскресенье столбики термометров будут показывать -7...-5°С. Ожидается южный ветер скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 730 мм рт. ст., а ночью — 738 мм рт. ст.

Накануне в МЧС предупредили, что с вечера 26 ноября в Москве и области ожидается ухудшение погоды — снег, гололед и сильный ветер.

24 ноября синоптик, метеоролог, военный метеоролог Александр Ильин рассказал, что в начале следующей недели в столице ожидается кратковременная оттепель.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий