В Киеве и Черниговской области объявлена воздушная тревога

В Киеве, а также Черниговской области Украины звучит воздушная тревога. Об этом сообщается на официальном ресурсе по оповещению населения.

Отмечается, что тревога также объявлялась в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. При этом в Киеве сообщили о работе системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что взрывы раздались в городе Запорожье, подконтрольном властям Украины. В сообщении подробности не приводятся.

23 ноября власти Украины заявили о повреждении заводов в Херсоне. Как указано в заявлении, инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате ночных ударов по населенному пункту.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.