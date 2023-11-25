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В Госдуме предложили ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми

Слуцкий предложил ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми

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Depositphotos

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми с 40 часов до 39 часов в неделю. Он подготовил и направил на заключение правительства РФ соответствующий законопроект, передает ТАСС, ссылаясь на документ.

Нововведение предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Согласно законопроекту, зарплата при сокращении рабочей недели должна остаться без изменений.

Слуцкий в беседе с агентством заявил, что предлагаемая мера не повлечет за собой «колоссальных последствий для рынка труда», а также не скажется отрицательным образом на заинтересованности работодателей в найме таких женщин.

Он отметил, что эта мера направлена на предоставление женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, которым они вправе распорядиться по своему усмотрению.

В ноябре член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов заявил, что в России необходимо законодательно закрепить 39-часовую рабочую неделю вместо 40-часовой, чтобы пятница была сокращенным рабочим днем для всех граждан.

В середине октября опрос «Работы.ру» показал, что почти треть россиян хотели бы сократить количество рабочих часов в неделю. Еще 30% выступили за уменьшение числа рабочих задач, а 29% хотят перейти на удаленный или гибридный формат работы.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще отказываться от работы после прохождения собеседования.

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