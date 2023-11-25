Стало известно, что среди эвакуированных из Газы россиян есть девочка с ранениями

В числе граждан России, доставленных спецрейсом МЧС РФ в Москву из сектора Газы, есть девочка с ранениями минно-взрывного характера. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на медицинские службы.

«В Москву доставлена девочка, эвакуированная из Газы, у которой минно-взрывные ранения, полученные в Газе», — сказал представитель медицинских служб.

По его словам, ребенок находится в сознании.

25 ноября МЧС сообщило, что самолет ведомства приземлился в московском аэропорту Домодедово. На борту воздушного судна было 105 россиян и членов их семей, в том числе 55 детей, эвакуированных из Газы.

До этого МЧС России опровергло информацию о том, что часть россиян при содействии ведомства пересекла находящийся на границе сектора Газа и Египта контрольно-пропускной пункт «Рафах» вне официальных списков.

12 ноября МЧС РФ сообщило о начале эвакуации граждан РФ из сектора Газа в Египет через пропускной пункт «Рафах». В тот же день колонна с первыми 70 эвакуированными россиянами выдвинулась в Каир.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.