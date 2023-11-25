Военные кафедры появятся во всех вузах Украины

Во всех вузах Украины появятся военные кафедры. Об этом заявил замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий, сообщает «Страна.ua».

По его словам, в следующем учебном году пилотные военные кафедры введут во всех украинских вузах. Такие кафедры будут отвечать за базовую военную подготовку для всех юношей и желающих девушек.

В частности, студенты военных кафедр получат военно-учетную специальность «стрелок», а также смогут пройти курсы тактической медицины.

Ранее депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая сообщила, что в украинском парламенте собрались убрать отсрочку от мобилизации для нескольких категорий граждан.

Она отметила, что законопроект парламентарии уже готовят к регистрации.

Документ предусматривает лишение отсрочки от мобилизации студентов, которые получают второе и третье высшее образование, а также родственников инвалидов I и II группы не первой степени родства и супругов лиц с инвалидностью III группы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею облегчить выезд из страны студентам возрастов, которые пока не подлежат мобилизации.

Ранее украинским абитуриентам отменили вопросы по Киевской Руси.